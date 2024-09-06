Дуров прокоментував свій арешт у Франції: Це мене здивувало

Засновник Telegram росіянин Павло Дуров написав пост у якому прокоментував своє затримання французькою поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Дурова, йому сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram.

Він підкреслив, це здивувало його здивувало з кількох причин:

Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;

Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;

Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Він також додав, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

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