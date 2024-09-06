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Дуров прокоментував свій арешт у Франції: Це мене здивувало

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Дурова здивував його арешт у Франції

Засновник Telegram росіянин Павло Дуров написав пост у якому прокоментував своє затримання французькою поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Дурова, йому сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram.

Він підкреслив, це здивувало його здивувало з кількох причин:

  • Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;
  • Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;
  • Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Він також додав, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

Читайте: Фінансовий успіх Telegram опинився під загрозою через затримання Дурова, – FT

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Дуров "дурня включає"! Була така фірма в Німеччині часів Гітлера - "ІГ Фарбеніндустрі". Випускала хімічну продукцію. Наприклад - препарати для сільського госпол\дарства. Так її працівнків притягли до відповідальності судили! Чому? бо вони виипускали для потрею Німеччини препарат "Циклон Б" А цей препарат застосовувався СС не для знищення шкідників сільського господарства - а для вбивства людей в газових камерах! А "Телеграм" Дурова використовується армією РФ для вк\едення агресивної війни!
  • Белка со свистком
    Глава МАГАТЕ на ЗАЕС Гроссі обіймається з окупантами, а надувний геній Дуров не розуміє, чому це його арештували… Таке враження, що люди з глузду зʼїхали …
  • Mine
    Кацапська помойка, тьфу! Навiдь гидував вiдкрити там учотку.
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