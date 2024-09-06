Нічна атака "шахедів": під Львовом виникла пожежа

Російські безпілотники у ніч проти 6 вересня атакували Львівську область. Працювали сили ППО. Після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади здійнялась пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Поблизу Малехова горять складські приміщення. Рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає. На території нашої громади цього разу все спокійно", - йдеться в повдіомленні.

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