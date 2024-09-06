Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових зенітних ракет Martlet

Уряд Великої Британії замовив і до кінця року почне поставляти Україні партію з 650 легких багатоцільових ракет вартістю 162 мільйони фунтів (213 млн доларів США). Про це оголосило британське міністерство оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що офіційно про ракети оголосить у п'ятницю на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Джон Гілі.

Ракети будуть виготовлені в Белфасті на заводі французької військово-промислової корпорації Thales.

Міністерство зазначає, що Британія вже передала Україні сотні легких багатоцільових ракет. Ці ракети вагою 13 кг і дальністю близько шести кілометрів можуть запускатися з різних носіїв і застосовуватися проти дронів та інших цілей у повітрі, на землі та на морі.

Що відомо про ракету?

Martlet Легка багатоцільова керована ракета, створена компанією Thales Air Defense після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву "Martlet".

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, постачання яких було заплановано починаючи з 2013 року.

Однак початкова експлуатаційна спроможність була набута в 2021 році, а повна оперативна спроможність тільки у 2024 році.

Ракета оснащена напівактивним координатором цілі, яка наводиться по лазерному променю. Такий тип наведення дозволяє уражати повітряні цілі, наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 км.

Сама ракета має вагу 13 кг із бойовою частиною 3 кг.

Довжина — 1,3 м.

Діаметр — 76 мм.

Швидкість ракети — 1,5 Маха.

Дальність дії — 8 км.

Ракети, виготовлені компанією Thales на заводі в Белфасті, відрізняються високою універсальністю і можуть бути запущені з різних платформ, хай то суша, море чи повітря.

Особливістю ракети LMM Martlet є її двоканальна система наведення, яка використовує лазерний промінь та інфрачервоне управління на останньому етапі наведення. Невелика швидкість ракети робить її наведення оператором ПЗРК більш зручним і ефективним.

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