США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі

Адміністрація Білого дому зосереджена на забезпеченні України всім необхідним для того, щоб Київ мав найсильнішу позицію для переговорів, які можуть відбутися в майбутньому, сказав радник Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі

Він підкреслив, що США підтримали міжнародне просування "формули миру" президента Володимира Зеленського, яка отримала значну міжнародну підтримку.

"Якщо конфлікт завершиться шляхом переговорів, ми прагнемо до того, щоб президент Зеленський був у найвигіднішій позиції для ухвалення рішень щодо формату цих переговорів. Ми повністю сфокусовані на тому, щоб Україна була оснащена всім необхідним для свого захисту і могла зайняти сильну позицію, якщо і коли почнуться переговори", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, напередодні Кірбі заявив, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

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