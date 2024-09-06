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США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі

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Радник Білого дому Джон Кірбі

Адміністрація Білого дому зосереджена на забезпеченні України всім необхідним для того, щоб Київ мав найсильнішу позицію для переговорів, які можуть відбутися в майбутньому, сказав радник Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі

Він підкреслив, що США підтримали міжнародне просування "формули миру" президента Володимира Зеленського, яка отримала значну міжнародну підтримку.

"Якщо конфлікт завершиться шляхом переговорів, ми прагнемо до того, щоб президент Зеленський був у найвигіднішій позиції для ухвалення рішень щодо формату цих переговорів. Ми повністю сфокусовані на тому, щоб Україна була оснащена всім необхідним для свого захисту і могла зайняти сильну позицію, якщо і коли почнуться переговори", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, напередодні Кірбі заявив, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    ***** хоче переговори з Байденом, Шольцем, Стармером, і щоб ті здали Україну в колонізацію подібно до того, як свого часу здали Гітлеру Чехословаччину та Австрію - але хоче аналогічних наслідків: завоювання всієї Європи!

    Ті, хто цього не доганяє (той же Кірбі); або приховують (ті же Орбан з Трампом) - йдуть *****!
  • Оксана Фесенко 468f2fc5
    Які переговори? Хто вирішив, що ***** взагалі потрібні якісь переговори? Він вважає, що в Україні наразі йому немає з ким говорити.
  • Яр Холодний
    Сильна позиція України" в переговорах з РФ - це її перемоги на полі бою! А вони можуть буть досягнуті тоді, коли "довгі руки" Атакамс та "Шторм Шедоу" доберуться до "мягкого подбрюшья" Росії і почнуть розносить об"єкти стратегічного та оперативно-тактичного тилу А Кірбі цьому заважає!
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