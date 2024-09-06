Армія РФ активізувала наступ на Вугледар. Темпи швидко не знизяться, - ISW

Російські військові планують захопити Курахове і Вугледар, аби "розтягнути" сили ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що "останнім часом російські війська активізували наступальні зусилля, спрямовані на ліквідацію широкого виступу на захід та південний захід від Донецька, а також просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) й уздовж неї".

В ISW переконані, що "скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг оборони ЗСУ навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, і створити умови для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях РФ на Покровському напрямку".

Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, швидше за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться.

Російські війська активізували наступальні операції під Вугледаром невдовзі після початку розширення південного флангу Покровського виступу, що дозволяє припустити, що російські війська мають намір провести взаємопідсилюючі наступальні операції на південному фланзі Покровського напрямку, безпосередньо на захід від Донецька, вздовж автодороги 0-0532, та під Вугледаром.

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Командування російських окупантів, ймовірно, має на меті захопити Курахове і Вугледар, щоб дозволити російським військам швидше отримати тактичні переваги до і вздовж траси Н-15, хоча російські війська, ймовірно, постануть перез труднощами.

Росіяни, ймовірно, мають намір за допомогою цих другорядних зусиль, незалежно від їхнього успіху, закріпити українські сили в західній частині Донецької області і не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

"Російські війська не зможуть утримувати ініціативу на всій території Східної України протягом тривалого часу, а багаторазова активізація наступальних дій в Донецькій області, на додаток до постійного оперативного тиску, спричиненого вторгненням України в Курську область, ймовірно, призведе до того, що російські наступальні операції досягнуть кульмінації раніше, ніж планує російське військове командування", - додають в ISW.