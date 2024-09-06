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США не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї для ударів вглиб Росії з кількох причин, в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS, - Сінгх

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ATACMS

Невелика кількість далекобійних ракет ATACMS та побоювання щодо ескалації конфлікту. Це є причинами, чому США не дозволяють Україні бити вглиб Росії.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх.

"Існує обмежена кількість ATACMS. Немає надлишку і цих засобів великого радіуса дії. І, звісно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, - це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку", - заявила Сінгх.

Водночас представниця Пентагону додала, що Україна успішно використовує ATACMS для бойових дій на сході та півдні України. І саме туди Штати допомагають їм спрямувати бойову потужність.

Нагадаємо, напередодні Кірбі заявив, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в РФ, які хоче атакувати ракетами ATACMS

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    При дегенератской власти не то, что Сапсан- рояль до ума довести невозможно, так как на нём продолжают играть куем...
  • ZoV KobZona
    Напоминаю, что Украинские ракеты Сапсан, дальность которых превышает эти американские, закатаны в асфальт по приказу Ху#ла, но для дегенератов виноваты в этом Штаты.
  • Яр Холодний
    А чого Сінгх не пояснить - чому вони забороняють Великобританії погодиться з використанням ЗСУ "Шторм Шедоу" по російській території? Аже це не їх ракети - а британські!
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