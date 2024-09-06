Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 622 720 осіб (+1170 за добу), 8631 танк, 17745 артсистем, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 622 720 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
- артилерійських систем – 17745 (+20) од,
- РСЗВ – 1178 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)