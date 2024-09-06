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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 622 720 осіб (+1170 за добу), 8631 танк, 17745 артсистем, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 622 720 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8631 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17745 (+20) од,
  • РСЗВ – 1178 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3852 день москальсько-української війни.
    123! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
    Загальна кількість знищених повітряних цілей перевалила за 18 000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 622 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Яр Холодний
    Все більше і більше впевнююся - "Закрома матушки-Рассеи" показують ДНО! Якщо ще з снарядами та ракетами з БПЛА кацапів "союзники" виручають - то з танками й артустановками - "швах"! Бо закінчується суха пора. Скоро в Україну прийдуть дощі. Земля розкисне. І танкам з ББМ буде важче воювать. Якщо вони все літо їх берегли та не кидали на ЛБЗ - значить їх МАЛО!!!
  • vuiko dobrui
    чому ??? теперішні кацапські генерали шлють кацапів у "мясні штурми", так само як це робили червоножопі комуно-нацисти, окупанти України, решти країн сходу Європи, на кшталт йоськи сраліна, жукова - підпильна кличка "жора катафалок", ватутіна і решта комуно-нацистького високопоставленого лайна, біонепотребу, у 2Світову війну яка на мацковії насить тупу, пропагандиську назву "вов" !!!
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