Польща хоче збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів, - Reuters

Варшава зможе забезпечити безперебійне постачання боєприпасів союзникам по НАТО, якщо РФ все ж таки здійснить збройний напад на одну або кілька країн Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Варшава передала значну частину своїх запасів 155-мм снарядів Києву. Але для поповнення арсеналу Варшава збирає їх із покупних компонентів, оскільки польські потужності поки що не можуть виготовляти снаряди з нуля.

"Наша мета полягає в тому, щоб мати можливість заповнити польські склади паралельно з досягненням повної незалежної потужності з виробництва боєприпасів у Польщі протягом п’яти-восьми років. Ми хочемо, щоб наші склади були заповнені достатньою кількістю боєприпасів для відбиття атаки ворога", – передає Reuters слова члена правління оборонної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Мачея Ідзіка.

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Він зазначив, що PGZ необхідно 24 місяці, щоб запустити виробництво всіх необхідних деталей, і поставив собі за мету випускати близько 100 тис. деталей на рік.

Однією з проблем у промисловості, за словами Ідзика, є неможливість відтворення багатокомпонентного палива.

Тому зараз Польща розглядає можливість або придбання технології, необхідної для такого виробництва, або створення спільного підприємства з виробником.