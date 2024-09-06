У серпні ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони, - Генштаб
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Українські захисники збільшили на 25% застосування FPV-дронів на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що Сили оборони у серпні 2024 року в районах ведення бойових дій збільшили застосування fpv-дронів на 25% у порівняні з червнем місяцем.
"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.