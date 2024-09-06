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У серпні ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони, - Генштаб

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ЗСУ почали більше застосовувати FPV-дрони

Українські захисники збільшили на 25% застосування FPV-дронів на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що Сили оборони у серпні 2024 року в районах ведення бойових дій збільшили застосування fpv-дронів на 25% у порівняні з червнем місяцем.

"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Oleksandr Bilonoh
    Треба вам подякувати волонтерам, які зібрали на 25% більше донатів. Вашої заслуги в цьому немає.
  • Русский Алкаш
    Дозволяю закидати москалів асфальом, який зараз кладеться у прифронтової зоні.
  • saimansay
    класне у тебе погоняло "русский алкаш" - все как ми любим - з двумя "СС" - срепно по-душевному 🤣
    ще скажи що ти не кацпоїдний троляка 🤣
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