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Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ: призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу, - Сирський

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Затримки військової допомоги США призвели до нестачі боєприпасів і вплинули на моральний дух військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю каналу CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових. Ці проблеми створили труднощі на полі бою, з якими Україна продовжує боротися", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, він часто їздить на передову та проводить час зі своїми військами.

"Ми говоримо однією мовою… Ми розуміємо один одного незалежно від того, з ким я розмовляю - чи це рядовий солдат, чи стрілець, наприклад, чи командир бригади, чи командир батальйону", - сказав Сирський.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Каким-то удивительным образом американцы опять виноваты, что у нас что у кацапов...
  • Slava Holt
    Це зрозуліло, що партнери щось затримують, але влада і Сирський можуть пояснити куди міліарди доларів допомог зникають? По всій країні будівництво цивільних об'єктів **************, будівельна техніка не на укріпленнях працює, в великих містах кожний день затори - сотні тисяч дорогих автомобілів провозиться через митницю, в кожного чиновника з обласного рівня порушення декларацій, їх 90 річні батьки за життя поголовно назбирали міліони доларів і зкупили по 10-20 квартир, дороги далі будують, плитку перекладають, навідь на військовому кладовищі і відновленні охмадиту не соромляться з заробляти.... Сирський каже партнери винні, що в каждому райцентрі не точать міни і снаряди? Що військові академії і училища не переміщені на захід в гори і ліси, що правоохоронці і судова система не карає АДЕКВАТНО зрадників і терористів (паліїв), що не створена військова поліція, прокуратура, військовий суд...
  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    Зато все, що робить (краде) зе-шобла, піднімає наш бойовий дух, так ?
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