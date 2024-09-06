Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ: призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу, - Сирський

Затримки військової допомоги США призвели до нестачі боєприпасів і вплинули на моральний дух військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю каналу CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових. Ці проблеми створили труднощі на полі бою, з якими Україна продовжує боротися", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, він часто їздить на передову та проводить час зі своїми військами.

"Ми говоримо однією мовою… Ми розуміємо один одного незалежно від того, з ким я розмовляю - чи це рядовий солдат, чи стрілець, наприклад, чи командир бригади, чи командир батальйону", - сказав Сирський.

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