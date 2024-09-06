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Шуфрич живий, наразі він готується до судового засідання, - ДБР

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У ДБР заявили, що Шуфрич живий

У ДБР прокоментували  інформацію з мережі про нібито смерть екснардепа забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

"Я, напевно, розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес, тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата і його помічника. Їм інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж території і державного кордону України. Ну і, крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді", - розповіла вона.

За словами Сап'ян, відбувалися підготовчі засідання у цьому судовому процесі, незабаром розпочнеться суд. Наразі Шуфрич став підсудним.

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Раніше ЗМІ повідомили, що під час судового засідання Шуфричу викликали лікарів. Згодом у мережі з'явилася інформація про нібито його смерть.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Читайте: Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Магирус
    В будь-якій незрозумілій ситуації треба ****@ти Шуфріча! (с)
  • Oxa Ogel
    "...насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий..." Джерело:

    От зараза..
  • vuiko dobrui
    Hellis: Як ОФІЦІЙНО повідомляє Офіс Генпрокурора, Шуфрич - агент ФСБ Московії. Тобто, черговий агент ФСБ допомагав оточенню Зеленського боротися проти 5 го президента України Порошенка (кримінальна справа про контрнаступ на Донбасі, яку досі не закрито) ІПСОоооооо.... Не може бути!
    Molchanov Yaroslav: Не хочеться повторювати банальні речі, але всі хто працював на Зеленського під час виборчої компанії чи його президенства, чомусь виявляються - агентами ФСБ. правда, більшість притомних про це говорили ще з 2004-14рр.
    E pluribus Unum: Вони всі агенти кремля, просто хтось виходить з гри раніше. Сьогодні, наприклад, міністри у відставку ходили і у..людок з фонду держмайна. Просто так, без звітів, без результатів діяльності. Просто потужне перезавантаження. Боюся, що цій країні вже гаплик і ми спостерігаємо агонію. dima_reborn: Уявіть собі. Черчиль каже, що німці то є братський нарід і тре не воювати, а зійтися посєрєдінє і жерти шашлики. Уявили?

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