Нідерланди планують збільшити витрати на оборону до 24 млрд євро через загрозу з боку Росії

Нідерланди наступного року збільшать витрати на оборону на більш ніж 10% і закуплять нові танки, винищувачі, фрегат та системи ППО на тлі російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Планується збільшити річний оборонний бюджет на 2,4 млрд євро до 24 млрд євро. Таким чином, уточнюють ЗМІ, Нідерланди зроблять крок до виконання вимог НАТО - витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Додаткові кошти підуть на придбання нових танків, винищувачів, фрегатів та систем ППО.

"Нові загрози потребують дій. Безжальна агресія Росія в Україні показує, що напад на альянс НАТО більше не є неможливим", – сказав глава оборонного відомства.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що країни-члени НАТО все ще недостатньо інвестують у сферу оборони. На думку урядовиці, рівень оборонних витрат має становити щонайменше 2,5% від ВВП.

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