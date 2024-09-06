На посаді заступника глави ОП займатимусь питаннями переселенців та гуманітарного права, - Верещук

Ексвіцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чим займатиметься на посаді в Офісі Президента.

Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я залишаюся з вами. Я дуже ціную кожного. Я йду працювати в Офіс Президента України й буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єра, а саме: діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право - все те, що ми робимо на наших штабах, і штаби теж залишаються", - зазначила вона.

Раніше Верещук заявила, що переходить на посаду заступника глави Офісу Президента.

3 вересня 2024 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

5 вересня Рада відправила Верещук у відставку.

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