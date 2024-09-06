Новини

На посаді заступника глави ОП займатимусь питаннями переселенців та гуманітарного права, - Верещук

2 57438
Чим займатиметься Верещук в ОП

Ексвіцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чим займатиметься на посаді в Офісі Президента.

Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я залишаюся з вами. Я дуже ціную кожного. Я йду працювати в Офіс Президента України й буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єра, а саме: діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право - все те, що ми робимо на наших штабах, і штаби теж залишаються", - зазначила вона.

Раніше Верещук заявила, що переходить на посаду заступника глави Офісу Президента.

3 вересня 2024 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

5 вересня Рада відправила Верещук у відставку.

Читайте: Зеленський звільнив Соколовську з посади заступника керівника ОП

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

    - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":


  • Ivan Iktor
    А ***** нам тоді ціле міністерство!?
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Буде займатися тим,що робила все своє паскудне життя-красти.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини