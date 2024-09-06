Олексій Кулеба окреслив ключові засади роботи на посаді віце-прем’єра з відновлення
Олексій Кулеба розпочав роботу па посаді віце-прем'єра з відновлення й окреслив ключові засади роботи на цій посаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук-сторінку.
"Розпочинаю роботу на посаді Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України", - написав Кулеба.
Також він окреслю ключові засади роботи на новій посаді:
- Постійна взаємодія між усіма гілками влади та стейкхолдерами. Маємо чути одне одного і тільки так вирішувати нагальні питання. Особливо зараз, у час підготовки до зимового періоду.
- Все, що ми робимо – це для людей і про людей. Насамперед увага на тих, хто постраждав від війни, потребує підтримки держави.
- Євроінтеграція. Впровадження на місцевому рівні найкращих практик для посилення спроможності громад. Це надасть нові можливості, підходи та стандарти в управлінні.
- Відновлення. Маємо завершити усе заплановане максимально швидко, максимально якісно. Принцип "відбудувати краще, ніж було" – залишається пріоритетним.
- Прозорість та підзвітність. Лише завдяки такому підходу реальними є усі вищеперелічені засадничі ідеї у близькій перспективі.
Крім того, він наголосив на важливості оновлення Державної стратегії регіонального розвитку, яка передбачить функціональні території і окремі регіональні політики, врахує спроможність громад, гуманітарний, соціальний, інфраструктурний, демографічний потенціали регіонів та вплив фактору війни.
"Продовжимо реформу місцевого врядування з посиленням ефективності управління, координації та взаємодії в умовах війни. З урахуванням усіх можливих загроз і викликів воєнного часу – що сьогодні, що у майбутньому", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій.