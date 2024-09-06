Олексій Кулеба окреслив ключові засади роботи на посаді віце-прем’єра з відновлення

Олексій Кулеба розпочав роботу па посаді віце-прем'єра з відновлення й окреслив ключові засади роботи на цій посаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук-сторінку.

"Розпочинаю роботу на посаді Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України", - написав Кулеба.

Також він окреслю ключові засади роботи на новій посаді:

Постійна взаємодія між усіма гілками влади та стейкхолдерами. Маємо чути одне одного і тільки так вирішувати нагальні питання. Особливо зараз, у час підготовки до зимового періоду.

Все, що ми робимо – це для людей і про людей. Насамперед увага на тих, хто постраждав від війни, потребує підтримки держави.

Євроінтеграція. Впровадження на місцевому рівні найкращих практик для посилення спроможності громад. Це надасть нові можливості, підходи та стандарти в управлінні.

Відновлення. Маємо завершити усе заплановане максимально швидко, максимально якісно. Принцип "відбудувати краще, ніж було" – залишається пріоритетним.

Прозорість та підзвітність. Лише завдяки такому підходу реальними є усі вищеперелічені засадничі ідеї у близькій перспективі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР призначила Олексія Кулебу віце-прем’єром із відновлення

Крім того, він наголосив на важливості оновлення Державної стратегії регіонального розвитку, яка передбачить функціональні території і окремі регіональні політики, врахує спроможність громад, гуманітарний, соціальний, інфраструктурний, демографічний потенціали регіонів та вплив фактору війни.

"Продовжимо реформу місцевого врядування з посиленням ефективності управління, координації та взаємодії в умовах війни. З урахуванням усіх можливих загроз і викликів воєнного часу – що сьогодні, що у майбутньому", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій.