Окупанти поповнили некомплект штурмових груп у Вовчанську, у районі Глибокого проводять розвідку для активізації штурмових дій, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається напруженою та характеризується підвищеною активністю противника.
Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
Так, у районі населеного пункту Глибоке підрозділи 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії приведені в підвищену бойову готовність, проводять інженерну розвідку маршрутів висування з метою активізації штурмових дій.
Поблизу Лукʼянців ворог здійснив евакуаційні заходи, провів логістичне забезпечення на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.
За даними ОТУ "Харків", у Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Поповнив поточний некомплект штурмових груп.
Ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням чотирьох КАБів та завдали 29 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 420 разів.
Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Втрати армії РФ
Ворог за минулу добу втратив 75 осіб, з них безповоротні втрати - 28, санітарні - 47.
Також на зазначеному напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 бойові броньовані машини,
- 1 артилерійська система,
- 3 автомобілі,
- 3 одиниці спеціальної техніки,
- 56 БпЛА.
Крім того, знищено 63 укриття для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів,
1 стартова позиція для запуску БпЛА.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - додали в ОТУ "Харків".