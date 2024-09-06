Окупанти поповнили некомплект штурмових груп у Вовчанську, у районі Глибокого проводять розвідку для активізації штурмових дій, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається напруженою та характеризується підвищеною активністю противника.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.



Так, у районі населеного пункту Глибоке підрозділи 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії приведені в підвищену бойову готовність, проводять інженерну розвідку маршрутів висування з метою активізації штурмових дій.



Поблизу Лукʼянців ворог здійснив евакуаційні заходи, провів логістичне забезпечення на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.



За даними ОТУ "Харків", у Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Поповнив поточний некомплект штурмових груп.

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Ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням чотирьох КАБів та завдали 29 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 420 разів.



Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Втрати армії РФ

Ворог за минулу добу втратив 75 осіб, з них безповоротні втрати - 28, санітарні - 47.



Також на зазначеному напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини,

1 артилерійська система,

3 автомобілі,

3 одиниці спеціальної техніки,

56 БпЛА.

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Крім того, знищено 63 укриття для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів,

1 стартова позиція для запуску БпЛА.



"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - додали в ОТУ "Харків".