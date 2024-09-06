Російські хакери атакували Україну, країни ЄС і НАТО з 2020 року, - поліція безпеки Естонії

У спільній операції зі службами десяти країн поліція оборони Естонії встановила, що військова частина під командуванням генерального штабу Російської Федерації (ГРУ) здійснила кібератаки проти України, а також країн НАТО та ЄС, у тому числі Естонії, з 2020 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Встановлено, що військова частина 29155 ГУ ГШ ЗС РФ створила кіберпотенціал та здійснювала кібератаки з 2020 року. Під час кримінального провадження було встановлено трьох підозрюваних у проведенні атак офіцерів ГУ ГШ ЗС РФ: Юрія Денисова, Ніколая Корчагіна та Віталія Шевченка.

"Ми виявили перші докази і підозрюваних уже на ранніх стадіях розслідування, що дало нам змогу у співпраці з іншими відомствами запобігти більшій шкоді та її розповсюдженню", - сказав керівник бюро з боротьби з кіберзлочинністю Аго Амбур.

Державна прокуратура звернулася до Харьюського повітового суду з проханням видати ордери на арешт трьох підозрюваних, пов'язаних із кібератаками в Естонії. Харьюський повітовий суд задовольнив прохання і заочно видав ордери на арешт. За словами державного прокурора Вахура Верте, трьох чоловіків оголошено в міжнародний розшук на підставі ордерів на арешт.

"Хоча наразі відомо, що підозрювані перебувають у Росії, міжнародні ордери на обшук і арешт означають, що, коли вони виїдуть із Росії, є реальний ризик того, що якась країна затримає їх та екстрадує в Естонію для судового розгляду", - сказав Вахура Верте.

Поліція безпеки на різних етапах спільного розслідування ділилася з міжнародними партнерами важливими новими і додатковими відомостями, які доповнювали інформацію, особливо щодо кіберпідрозділу, який здійснив атаку. США також запропонували нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за встановлених в Естонії осіб.

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Цей військовий підрозділ ГУ ГШ ЗС РФ відповідає за спроби державного перевороту, диверсійні операції та саботаж, а також спроби вбивств у Європі. Установи безпеки Естонії зазначили, що кібератаки, створені цим військовим підрозділом, становлять загрозу національній безпеці Естонії.

"Кібероперації, як і саботаж, отримання розвідувальних даних або проведення інформаційних операцій, згідно з військовою доктриною Російської Федерації, є важливою складовою гібридної війни. Ми захищаємо національну безпеку Естонії і в кіберпросторі, і крім фізичних шпигунів, викриваємо кібершпигунів", – прокоментував генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.