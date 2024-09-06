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Зеленський на "Рамштайні" зробить пропозиції щодо збільшення кількості F-16 для України

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен набагато сильніший флот F-16.

Про це глава держави заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за підтримку, міністре (Ллойд Остін, міністр оборони США. - Ред.), і вашим партнерам. І вони збивають ракети і безпілотники. Вони дуже ефективні, але їх мало. Ви знаєте про це. І нам потрібен набагато сильніший флот F-16. І у мене є пропозиції, які я скажу, коли преса піде", - сказав він.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Пересічний українець 3af2245a
    Є велика підозра, що США і інші "західні партнери" набагато краще розуміють ситуацію в Україні, ніж наше опудало "президента". Скиглення Зеленського - це проблема тільки Зеленського - наші партнери усе одно зроблять так, як захочуть.
    Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
    А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    А в мене є пропозиція посаджати крадіїв, як резніков і не відпускати їх за кордон. А ліпше стріляти, бо воєнний стан, а вони мародери.
  • Ololosh Ololoshko
    Да нахер они нужны. 6 штук 3 года передавали...
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