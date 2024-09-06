Закарпатський ТЦК заперечив побиття мобілізованого до смерті: У нього стався інфаркт

У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про смерть мобілізованого нібито після побиття. Там назвали причину смерті - ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ТЦК.

"28 серпня поточного року Громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів, опісля проведених відповідних законних процедур Громадянин був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого було встановлено що Громадянин підлягає призову на військову службу по мобілізації, після проходження військового лікарської-комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру", - зазначили там, уточнивши, що ВЛК є позаштатними та не підпорядковуються ТЦК

1 вересня 2024 року під час транспортування команди до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття, військовослужбовцями було прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги, Громадянина було госпіталізовано до КНП "Свалявська міська лікарня" Свалявської міської ради Закарпатської області.

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"На жаль 04.09.2024 року Громадянин помер в лікарні, за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язано з травматичними подіями", - додали в ТЦК.

Там наголосили, що "надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у ЗМІ, які базуються на неповній інформації дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам".

Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП провело зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що до нього звернулася жінка, яка повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

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