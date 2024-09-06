Наступ ЗСУ на Курську область явно поставив Путіна у глухий кут, - міністр оборони Великої Британії Гілі

Непохитна підтримка України є "пріоритетом номер один" для Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом", – сказав він.

Гілі "впевнений", що лейбористи зможуть виконати зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону і "прийняти рішення, які дозволять нам розробити довгостроковий план, щоб зробити наші збройні сили краще оснащеними для ведення бойових дій і стримування загроз, з якими ми стикаємось".

Він також наголосив, що наступ на Курську область Російської Федерації "явно поставив Путіна у глухий кут, оскільки він залишив частини свого кордону беззахисними, і він все ще вирішує, що робити у відповідь, в той час, як Україна утримує свої позиції в цій області".

Помічники Гілі заявили, що його амбіції полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду - роль, яку донедавна виконував його попередник-консерватор Бен Воллес, який здобув визнання союзників за свою непохитну прихильність до України і якого свого часу розглядали як претендента на посаду генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, уряд Великої Британії замовив і до кінця року почне поставляти Україні партію з 650 легких багатоцільових ракет вартістю 162 мільйони фунтів (213 млн доларів США).

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