На півдні за добу знищено 52 окупанти і 25 одиниць озброєння та військової техніки. Зафіксовано проліт 124 розвідувальних БпЛА росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 52 окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 52 особи.
Також росіяни втратили 25 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 портативна станція радіоелектронної боротьби;
- 5 артилерійських систем;
- 16 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 1 мотоцикл.
Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 6 бліндажів та 1 місце запуску БпЛА.
Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня
Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.
Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 5 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 штурм, успіху не мав. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.
Також за минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 124 розвідувальних БпЛА.
"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій ворог минулої доби застосував 202 FPV-дронів, скинув з БпЛА різних модифікацій 205 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони півдня.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 622 720 російських загарбників.