Новини

Байден оголосить про новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн, - Остін

2 49849
Міністр оборони США Ллойд Остін

6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він наголосив, що через наближення зими для України зараз "критичний момент".

"Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", - сказав Остін.

Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на "Рамштайні": Пакети допомоги мають працювати без затримок, боротьба на Донеччині залежить від цього

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Андрей Павлов dab95263
    Як це ПОТУЖНО!
    Маленька Румунія дарує Україні Петріот на 2 млрд.
    А у США висять 6 млрд., що можуть 30 вересня згоріти, але США виділяє лише 250 млн. допомоги!
    --
    Ай молодець Остін, це вже по ЛІДЕРСЬКІ, чи ще ні?
  • Mod Dom
    Олег Пономарь - старий брехун і спекулянт смислами, для якого всі смисли перевернуті.

    Краще рахуй скільки разів по 250 млн увійдуть у 6 млрд, які байден затиснув для України? Цей друг усе літо майже нічого не дав!
  • Андрей Павлов dab95263
    Шукає, бо не знала, що після серпня 2024 буде вересень 2024?
    Позорніки!

    Авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США «Девис-Монтен» - місце зберігання літаків США, якими вони не користуються. А ще таке є по танках та БМП
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини