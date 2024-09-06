Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю

Про це він заявив на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати мир", - наголосив він.

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