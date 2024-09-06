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Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

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Зеленський закликав на Рамштайні дозволити бити по РФ західною зброєю

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю

Про це він заявив на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати мир", - наголосив він.

Читайте: Зробімо так, щоб цієї осені закінчилася російська агресія, - Зеленський на "Рамштайні"

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Jolli Rabbit
    Помилка була на виборах 2019, все інше -наслідки.
  • Шимус
    курво ти ж у асфальт свій закопав - потужний віслюк
  • Светлана Круп
    Ти вже зовсім охамєл, падло гундосе? Захід з паРашою не воює, тобі якийсь потенціал треба, ти й виготовляй. Взагалі цікаво, чи колись у Захода з'являться яйця поставити цього дегрота на місце? Чи так і будуть, як вівці, заливати баблом самодура і узурпатора?
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