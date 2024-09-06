Із військовим Михайлом Братасюком, який загинув унаслідок удару РФ по Полтаві, попрощаються на Хмельниччині
На Хмельниччині попрощаються із військовим Михайлом Братасюком, який загинув 3 вересня, перебуваючи на навчанні в Полтаві.
Про це повідомив мер Полонного (Хмельниччина) Франц Сримський, передає Цензор.НЕТ.
Полеглому було 29 років.
"Радіо телефоніст польового центру зв'язку БРАТАСЮК Михайло Миколайович був призваний за мобілізацією у 2022 році та весь цей час, вірний військовій присязі, гідно служив Батьківщині, сумлінно виконував військові обов'язки героїчно поклав своє життя за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Поховання відбудеться 6 вересня 2024 року в с. Кустівці на сільському цвинтарі. О 10-й годині кортеж із тілом Воїна прибуде за адресою с.Кустівці, вул.Лесі Українки, буд. 17.
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
Внаслідок ракетної атаки на Полтаву загинули 55 осіб, 328 постраждали.