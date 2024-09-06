Слід посилити військову допомогу для України під час важкої фази війни, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Столтенберг також відзначив важливість чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у Рамштайні, на якій, зокрема, особисто присутній президент Володимир Зеленський. Та додав, що такі зустрічі приносять великі зміни на полі бою та рятують життя українців.

"Але Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", – наголосив він.

Столтенберг завив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти на полі бою, прийняти умови справедливого та тривалого миру й той факт, що Україна є суверенною та незалежною державою.

"Я закликав всіх союзників продовжувати бойову підтримку, особливо у під час цієї важкої фази війни", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що партнери мають продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні для досягнення сталого та справедливого миру.

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