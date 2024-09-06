По Павлограду РФ вдарила п’ятьма балістичними ракетами, - Повітряні сили

Російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині, попередньо, п'ятьма балістичними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області. Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували Павлоград, внаслідок чого 1 особа загинула, а 50 постраждали.

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