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Наступного року Україна отримає від НАТО військову допомогу на 40 млрд євро, - Столтенберг

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Генсек НАТО Столтенберг

У 2025 році союзники по НАТО планують надати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період… Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 мільярдів євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО у липні цього року Альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України. З цією метою у німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Раніше Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни".

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Serhiy Tokolov
    1,000,000 снарядів, обіцяний ще минулого року вже весь відгрузили?
    Краще допомагайте саме снарядами, бо вони летять до орків, на Схід та Південь.
    Ваші ж мільярди $/€ миттєво повернуться на Захід, як результат роботи "прокладок" українських корупціонерів.
    Хоча, може саме в цьому й сенс?
  • Pan Kotskyi
    "Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?"
    А скока нада стока і тріватаме!
  • Роман Агафонов
    Навіщо нам військова допомога? Лідор сказав до осені війна закінчиться. Маринуйте шашлики. Шутка. Добре що дорослі дяді не слухають зеленого довбограя і його наркотичні фантазії.
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