Ініціатива на полі бою поступово переходить до України, - Остін
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Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
За словами глави Пентагону нинішня зустріч відбувається у "динамічний і критичний момент".
"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою. ЗСУ наразі проводять операцію в Курській області. Кремлівська армія агресії зараз в обороні на своїй власній землі", - наголосив Остін.
Проте міністр визнав, що РФ продовжує свій наступ на сході України, особливо навколо Покровська.
Путін, за словами Остіна, також перегруповує свої війська біля Курська; Кремль продовжує бомбардувати українські міста та мирне населення. Але Україна відмовляється схилитися, додав він.