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США, Україна і країни ЄС працюють над заміною комплексу ППО С-300 та ракет Р-27, - Остін

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с-300

США, Україна та деякі країни Європи працюють над заміною для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливих компонентів, щоб дати змогу Україні виробляти БПЛА і системи радіоелектронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула", - сказав глава Пентагону.

За його словами, національні директори з озброєнь працюють над задоволенням цих потреб і прискоренням постачань, а США надають свої промислові бази для задоволення потреб України та підтримки їх у довгостроковій перспективі.

"Але для своєї довгострокової безпеки Україні належить пройти довгий шлях. Україна має продовжувати нарощувати власне оборонне виробництво, і багато членів контактної групи вже підтримують ці зусилля", - наголосив глава міноборони США.

Нагадаємо,  6 вересня Володимир Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

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Автор: Марина Макєєва

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