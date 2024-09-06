Німеччина передасть Україні 12 самохідних гаубиць на суму 150 млн євро, - Пісторіус

Німеччина поставить Україні ще дванадцять самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 за 150 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на авіабазі "Рамштайн".

Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість - наступного.

Крім того, Німеччина планує передати Україні 77 танків Leopard 1a5.

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