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Німеччина передасть Україні 12 самохідних гаубиць на суму 150 млн євро, - Пісторіус

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Panzerhaubitze 2000

Німеччина поставить Україні ще дванадцять самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 за 150 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на авіабазі "Рамштайн".

Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість - наступного.

Крім того, Німеччина планує передати Україні 77 танків Leopard 1a5.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Dust
    знатная гарматка !

    Филен Данк, Дойчланд !
  • Serhiy Tokolov
    Це не поодинокий випадок.
    Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
    Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
    Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
    Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
  • Calvados
    Під ялинку 2030-го року очікувати?
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