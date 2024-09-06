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Україна нормально пройде зиму, якщо не буде критичних ударів по енергетиці, - Галущенко

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галущенко

Енергетика України може пройти зиму в нормальному режимі за відсутності нових ударів. 

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно", - сказав очільник Міненерго.

За його словами, всі оцінки проходження ОЗП щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні й не мають нічого спільного з реальністю.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Валерій Кваша
    Україна все пройде, після того як знищить зелених пі****ів при владі!
  • Oleksandr Russu
    Забув сказати, по яких об'єктах не треба бити
  • Creyda Gibson b393c78a
    Если мыши не сгрызут зерно,оно останется целым.Если не бухать,то будешь трезвый.Если защитить критическую инфраструктуру,то есть шанс дотянуть до весны(только деньги уже попилили).
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