Армія РФ обстріляла Комишани, атакувала з дронів передмістя Херсону та Кіндійку, є поранені

Російські загарбники не припиняють обстрілів Херсонщини. Зранку 6 вересня під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Комишани та Кіндійка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 10:00 окупанти атакували Комишани. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона зазнала вибухової травми, контузії та уламкове поранення попереку. Жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

В Антонівці російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 70-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Його госпіталізовано.

Також з дрона рашисти атакували місцевого жителя у Кіндійці 55-річний чоловік дістав вибухової травми та поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають меддопомогу.

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