Інтенсивність бойових дій на Запорізькому напрямку значно знизилася, - ОСУВ "Таврія"

Упродовж останнього місяця окупанти зменшили кількість штурмів на Запорізькому напрямку. Загалом лінія фронту у Запорізькій області залишається стабільною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як зазначив речник, на деяких ділянках фронту армія РФ не наважується на активні бойові дії. Це може бути повʼязано з відводом певної кількості російських військ з цього напрямку.

"Росіяни з Запорізької області забрали кілька військових організмів, батальйонів, полків і бригад на Курський напрямок, на інші свої загрозливі напрямки. Відповідно знизилася інтенсивність бойових дій, що стосується активності ворожої піхоти. Цього тижня противник жодного разу не вдавався до атакувальних штурмових дій і на Оріхівському, і на Гуляйпільському напрямках. На Гуляйпільському напрямку ситуація стабільна, армія РФ боїться атакувати на противагу того, що саме від них там очікували штурмів. В російської армії мало ресурсу, мало резервів, мало можливостей вести активні, повноцінні наступальні дії на кількох напрямках одночасно", – зазначив він.

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Лиховій розповів, що загалом лінія фронту у Запорізькій області залишається стабільною. Українські військові продовжують ведення оборонної операції. Зокрема, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вживають заходів для покращення тактичного положення та стійкості оборони.

"Фактично, за невеликими винятками, динаміки немає, противник успіху не має. Піхотні штурми відбуваються малими групами без застосування бронетехніки. Це досить рідкісні спроби промацати нашу оборону на міцність, які, повторююсь, успіху не мають. Противник відступає і значно рідше застосовує для своїх штурмів квадроцикли, мотоцикли та іншу дрібну техніку", – стверджує речник.

Водночас, додав речник, атаки на цивільне населення прифронтових територій тривають, і в цих випадках російська армія дедалі частіше використовує БПЛА.

"За добу вчиняють 100-120 скидів з коптерів, з використанням 1,5 сотні боєприпасів. Це плюс для роботи артилерії. Постійно використовують скиди з отруйними речовинами, в першу чергу, на Запоріжжі. Звичайно, авіація працює КАБами та некерованими ракетами", – розповів Лиховій.

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