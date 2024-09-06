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Розстріл українських військовополонених: МЗС закликало всі держави засудити воєнні злочини РФ

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У МЗС України відреагували на факт розстрілу українських військовополонених російськими загарбниками.

Про це заявив речник міністерства Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства", - йдеться в повідомленні.

МЗС закликало всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених.

"Необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб", - підсумував речник МЗС.

Раніше у мережі було опубліковано відео розстрілу українського військовополоненого російськими окупантами.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець у зв'язку із черговим воєнним злочином РФ звернувся до ООН та МКЧХ.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Зaсудили, a дaлі що? Продовжуйте клaсти aсфльт і бруківку, зaмість будувaти рaкети.
  • lammer ya
    Можна ще виразити дуже глибоку стурбованість. Вже Монголія он поклала "з прибором" на таку міжнародну організацію, як МКС (міжнародний кримінальний суд) І що? Всі "втерлися", і ніяких наслідків. Все прогнило *****, і вимагає демонтажу. Весь суспільний світовий порядок, який старанно ліпили після Другої світової, вже згнив і не працює, а нового ніхто не пропонує.
  • Василь Васько 5a407c1e
    цими засудженнями і стурбованостями кацапи собі дерев'яні туалети обклеюють
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