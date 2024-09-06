Розстріл українських військовополонених: МЗС закликало всі держави засудити воєнні злочини РФ

У МЗС України відреагували на факт розстрілу українських військовополонених російськими загарбниками.

Про це заявив речник міністерства Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства", - йдеться в повідомленні.

МЗС закликало всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених.

"Необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб", - підсумував речник МЗС.

Раніше у мережі було опубліковано відео розстрілу українського військовополоненого російськими окупантами.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець у зв'язку із черговим воєнним злочином РФ звернувся до ООН та МКЧХ.

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