Китай має припинити підтримувати РФ у її війні проти України. Це вплине на його репутацію та інтереси, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вчергове закликав Китай зупинити військову підтримку Росії у її війні проти України. Та наголосив, що допомога Пекіна стала головиним чинником продовження війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Китай став вирішальним фактором, який сприятиме війні Росії проти України. Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг.

Він додав, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно вплинути на його інтереси та репутацію.

"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", - сказав він.

Столтенберг констатував, що війна, яку РФ веде проти України, демонструє, що "наша безпека - не регіональна, але глобальна".

"Іран і Північна Корея надають дрони, амуніцію, а Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України за допомогою свого безмежного партнерства і підтримки російської військової промисловості", - деталізував генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що у 2025 році союзники по НАТО планують надати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро.

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