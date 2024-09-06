Слідство знало про підготовку "слуги народу" Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було, - ДБР

ДБР не мало законних підстав затримувати "слугу народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав для того, щоб затримати. Саме Генеральний прокурор може оголошувати підозру чинним народним депутатам. Було оголошено підозру уже після того, як він залишив територію України. Якби була підозра, то були би законні підстави, не було підозри - не було законних підстав", - зазначила вона.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

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