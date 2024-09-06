На об’єктах "Укренерго" готові понад 85% захисних споруд, - Шмигаль

Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - зазначив він.

За словами прем'єра, Кабмін виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

Шмигаль заявив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - підсумував глава уряду.

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