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На об’єктах "Укренерго" готові понад 85% захисних споруд, - Шмигаль

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Захисні споруди на об'єктах Укренерго готові на 85%

Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%. 

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - зазначив він.

За словами прем'єра, Кабмін виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

Шмигаль заявив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - підсумував глава уряду.

Читайте: Україна нормально пройде зиму, якщо не буде критичних ударів по енергетиці, - Галущенко

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Так за що ж тоді Кудрицького звільняли? Хто п#здун?Зеля і Єрмак чи ганчірка для ніг Єрмака,пан Шмигаль?
  • Роман Агафонов
    Брехливий поц
  • НБ
    І ми маємо вірити в такі заяви? "Так вже було..."
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