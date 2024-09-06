РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку, стабілізації ситуації немає, - військовий Мельник

На Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.

Про це повідомив командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Главком і Верховний повідомили, що на Покровському напрямку стабілізація, але якщо це стабілізація, то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Як я і зазначав, росіяни не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селидове і Курахівку, тому вони обрали один пріоритет і проламують нашу оборону. Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів, що тримають оборону між Невельським і р.Вовчою", - зазначив він.

За словами Мельника, росіяни не знищили мости через річку Вовча лише, тому що користуючись перевагою у дронах вони влаштували полювання на реанімобілі та техніку Сил оборони України.

"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він.

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