Понад 80 тис. ракетних двигунів та 1300 боєголовок: Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракетні двигуни CRV-7, боєголовки до них та стрілецька зброя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві уряду Канади.

Так, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Канади Білл Блер анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги.

Зазначається, що пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет. Вони готуються до відправлення у Польщу, куди прибудуть найближчими місяцями. Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.

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Крім того, Канада передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

Блер також оголосив про виділення Канадою на запит України списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.

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