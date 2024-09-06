Кабмін пропонує дозволити іноземцям-контрактникам обіймати офіцерські посади у Силах оборони

Кабмін пропонує внести зміни до законодавства та дозволити іноземним громадянам, які проходять військову службу в Україні за контрактом, обіймати офіцерські посади в Силах оборони, а також служити в розвідці до закінчення війни.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України". Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", якими визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства.

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Також пропонується внести зміни до ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", якими встановити, що вʼїзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, здійснюється за паспортним документом та військово-обліковим документом (службовим посвідченням), форму, порядок оформлення (створення) та видачі яких визначається відповідно Міноборони та МВС. Пропонується внести зміни до ЗУ "Про розвідку", якими передбачається, що на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду (без дотримання вимоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 31 ЗУ "Про розвідку")", - повідомив він.