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Група українських пілотів прибула на навчання до Канади, - глава Міноборони Блер

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Білл Блер розповів, що українські пілоти прибули на навчання до Канади

Цього тижня група українських пілотів прибула на навчання до Канади.

Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, йдеться на сайті оборонного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Блера, пілоти ЗСУ пройдуть тренування за ввідною програмою для пілотів винищувачів (fighter-lead-in-training – FLIT).

Він зазначив, що наразі Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT у межах коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Упродовж п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.

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"Цей пакет підтримки включає в себе запуск тренувань з підвищення кваліфікації пілотів. В рамках нашої підтримки AFCC Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським військово-повітряним базам і літакам", - заявив Блер.

Зазначається, що у межах цієї програми пілоти отримають базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 - реальних вильотів.

Нагадаємо, що 6 вересня Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракетні двигуни CRV-7, боєголовки до них та стрілецька зброя.

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Топ коментарі

  • Степан Лукашёв
    Так рано? Ше війна не закінчилася.
  • U A 03b737e8
    3-й рік війни
  • Євген cd8db603
    З початку їм треба вивчити Канадську мову ,
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