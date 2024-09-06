Переговори щодо продовження транзиту російського газу через Україну тривають, - Reuters

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оптимістично налаштований щодо результатів переговорів між РФ та Україною для забезпечення продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

ЄС та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти обговоренню із Росією угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується наприкінці цього року.

Алієв сказав, що має "певний оптимізм" щодо останніх обговорень між Росією та Україною.

Читайте: Заявка на транзит російського газу через Україну зросла на 7%

"Ми вважаємо, що є підстави для прориву, але, можливо, поки зарано вдаватися в деталі", - сказав він.

Хоч ЄС і скоротив більшість імпорту російського, деякі країни Центральної Європи все ще залежать від постачання газу з Росії через трубопровід, який проходить через Україну. Зокрема більшу частину газу через цей маршрут отримує Австрія.

"Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, оскільки, якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде абсолютно паралізована", - наголосив Алієв.

Читайте також: "Величезний ризик": Влада Австрії занепокоєна через можливе припинення транзиту російського газу через Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Президент Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина домовляється про продовження імпорту російського газу: Сіярто прилетів на переговори з "Газпромом"