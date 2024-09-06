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Німеччина не змінила ставлення до українських ударів по об’єктах в Росії, - Пісторіус

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Позиція німецького керівництва щодо дозволу Україні використовувати західну зброю по об’єктах углиб російської території не зазнала змін.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами зустрічі учасників у форматі "Рамштайн" 6 вересня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Незмінна", - заявив Пісторіус у відповідь на запитання, якою наразі є позиція уряду в цьому питанні. Він додав, що "це питання, по якому все вже сказано".

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Водночас політик відповів негативно на запитання, чи може призвести до зниження обсягів військової допомоги той факт, що на нещодавніх виборах у двох німецьких федеральних землях величезну підтримку отримали популістські партії, які виступають за повне припинення такої допомоги Україні.

"Необхідно захищати свободу, незалежність і територіальну цілісність суверенних держав від таких агресорів, як Росія. Зрештою, ми робимо це також виходячи з наших власних інтересів", - підкреслив очільник німецького Міноборони та пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Пісторіус підтвердив, що всі 4 млрд євро, які закладені на військову допомогу Україні в проєкті бюджету ФРН на 2025 рік, уже "розписані". Водночас він очікує, що Київ зможе замовляти та купувати озброєння за рахунок кредиту в 50 млрд доларів, який планується надати Україні до кінця року, а погашати за рахунок заморожених російських активів центробанку.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Luiza
    Це говорить про те ...шо 🤡 кажуть відкритим текстом ...не розкрадай Україну ...а роби свою дальнобійну зброю ...те шо ти 🤡 вмієш грати х...м на фортопіане ...не значить шо всі українці такі як ти ...а дехто кораблі військові та ракети , космічні двигуни , будувати вміють !!!
  • NELSON
    Як би цей Боневтік Херпіду не закрив у 2019 році всі ракетні програми, в нас би вже були б своі дальнобійні ракети а не закатані в асфальт понад 40 мільярдів $ з нульовим зиском.....
  • Олег Олег e4c21766
    Єрмак забовʼязан тепер піти у відставку,а потім під арешт,голобородько наступний
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