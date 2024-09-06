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Нідерланди передадуть Україні ракети "повітря-повітря" та матеріали для техобслуговування F-16, - глава Міноборони Брекельманс

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Нідерланди передадуть Україні ракети «повітря-повітря» та матеріали для техобслуговування F-16

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.

Про це під час засідання "Рамштайну" 6 вересня повідомив очільник оборонного відомства Нідерландів Рубен Брекельманс, йдеться на сайті Міноборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Нідерланди передадуть Україні пакет допомоги на суму 80 мільйонів євро.

"Нідерланди поставлять засобів на суму 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запчастин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і бортові трапи", - розповів Брекельманс.

Окрім цього, Нідерланди також передадуть Україні ракети класу "повітря-повітря", які винищувачі F-16 зможуть використовувати для захисту повітряного простору України.

З міркувань безпеки глава Міноборони Нідерландів не розкрив деталей щодо кількості та типу наданого озброєння, а також термінів постачання. Однак він наголосив, що згадану допомогу Нідерланди прагнуть відправити в Україну якомога швидше.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

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Топ коментарі

  • Дужан Міхал
    Маю надію, що окрім передачі цих ракет вони ще й дозволять ними стріляти.
  • Тонка червона лінія
    Бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
    Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce

    На Су-24М випробовують вітчизняну плануючу авіабомбу

    Повітряні Сили ЗСУ випробовують вітчизняний аналог авіабомби з УМПК, щоб дати можливість українським літакам завдавати дальніх бомбових ударів по окупантах.
    У телеграм-каналі «Бойова авіація України» https://t.me/UkrAirForce/2674 опублікували коротке відео з тестування нової зброї.
    На кадрах видно, що для випробування української плануючої авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М.
    У телеграм-каналі стверджують, що під час цього польоту його супроводжує двомісний навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, з борту якого ведеться відеозйомка.
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  • Andru 2e3f572d
    Трохи інший тип наведення, давня розробка Луча

    https://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-bomba
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