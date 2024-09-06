США оголосили про новий пакет допомоги на $250 млн: Ракети до ППО, боєприпаси для HIMARS та Bradley. ПЕРЕЛІК
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Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на $250 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 мільйонів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.
До пакета увійшли ракети ППО, боєприпаси для РСЗВ і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.
Повний вміст пакета допомоги від США:
- ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- броньовані автомобілі MRAP;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- обладнання для підриву та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, транспорт тощо.