Новини

США оголосили про новий пакет допомоги на $250 млн: Ракети до ППО, боєприпаси для HIMARS та Bradley. ПЕРЕЛІК

4 34048
США оголосили про новий пакет допомоги

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на $250 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 мільйонів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.

До пакета увійшли ракети ППО, боєприпаси для РСЗВ і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Повний вміст пакета допомоги від США:

  • ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • броньовані автомобілі MRAP;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • обладнання для підриву та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, транспорт тощо.

Читайте: США, Україна і країни ЄС працюють над заміною комплексу ППО С-300 та ракет Р-27, - Остін

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    чергова американська "капанка" для повільної смерті України
  • Yurii Overko
    Ні, чекають на 40 річні Абрамси і Ф16, котрих в США є тисячі, і котрі вони ріжуть сотнями щороку на металолом, але Україні шкодують, мабуть не хочуть образити путіна
  • Maksim Perepelitca
    А хіба не зрада ? Шоб ти так зарплату свою чекав , по півроку - рік , я б подивився як би ти заспівав , лапоть . .
    А тут навіть не зарплата , тут на кону людські життя .
    Нахея її оголошувати , цю допомогу , якщо не можеш її вчасно відправити , і доводиться ще чекати Бог зна скільки . Аби похизуватися ? **** ви тільки обнадіюєте . Оголошуйте вже перед відправкою , так буде хоч по людськи .
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини