На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 27 серпня росіяни вчинили атаку з використанням безпілотника на одну з позицій Збройних Сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа.

Російські загарбники обійшли позицію з трьох боків і під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ дістав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатися в полон.

"Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", - розповіли в ОГП.

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Наразі слідчі встановлюють усі обставин події. Розпочато розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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