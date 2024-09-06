Суд продовжив Шуфричу арешт до 4 листопада

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада поточного року.

Про це Укрінформу повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"Печерський райсуд столиці продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 4 листопада", - сказала вона.

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Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.