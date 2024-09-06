Зеленський зустрівся із Шольцом: обговорили розширення співпраці в оборонній галузі та підготовку до другого Саміту миру

У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч у Німеччині, куди український лідер прибув для участі у засіданні "Рамштайну".

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський проінформував канцлера ФРН про ситуацію на фронті та наслідки російського ракетного терору проти українців і критичної інфраструктури.

Глава держави подякував Шольцу за всю комплексну допомогу, насамперед військову, яку Україна отримала від Німеччини.

"Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", - заявив Зеленський.

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Крім цього, президент відзначив те, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних Сил, а також рішення про передачу Україні додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 й танків Leopard 1A5, оголошене на засіданні у форматі "Рамштайн".

Також Зеленський та Шольц обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь. Йшлося також і про імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

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