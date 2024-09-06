З лютого 2022 року коаліція виділила понад $106 млрд на військову допомогу Україні, - Остін
Контактна група з питань оборони України від лютого 2022 року забезпечила Києву допомогу у сфері безпеки й оборони на понад 106 мільярдів доларів.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 24-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З лютого 2022 року ця коаліція виділила понад $106 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки", - наголосив глава оборонного відомства США.
Він додав, що країни-учасниці Контактної групи забезпечують надання Україні засобів ППО, бронетехніки, артилерійських снарядів та літаків F-16.
Остін підкреслив, що внесок деяких країн відносно власного ВВП був більшим, ніж Сполучених Штатів. У цьому зв’язку він звернув увагу, що триває оголошення нової допомоги Україні.
Зокрема, глава Пентагону відзначив останню заяву Данії щодо підтримки України у короткій і тривалій перспективах. При цьому, за його словами, важливою є закупівля Данією нового обладнання для української оборонної індустрії.
Крім того, Остін згадав про ініціативу Норвегії підтримати технологіями виробництво 155-міліметрових снарядів в Україні.
Водночас глава Пентагону також заявив, що Сполучені Штати пишаються власним внеском. Лише після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася в червні, США виділили на оборонну допомогу для України понад $4 млрд.
Остін запевнив, що США разом із партнерами по коаліції продовжать зосереджуватися на нагальних потребах України.
"У той час, як Україна входитиме в третю воєнну зиму, Сполучені Штати продовжать підтримувати її та забезпечувати лідерство (в підтримці України – ред.)", - наголосив міністр оборони США.