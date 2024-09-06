Компанії, пов’язані з Голиком, за час повномасштабної війни отримали замовлень на 6,7 млрд грн

Компанії, які, за даними ЗМІ, пов’язані з Юрієм Голиком, який відомий як один із ключових фігур скандального "Великого будівництва", протягом 2022 – 2024 років отримали замовлень на загальну суму 6,726 млрд. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, зокрема, з ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" укладено договорів на 4,131млрд. грн, з ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" – на 838 млн. грн. та з Консорціумом "БІЛДІНГ ЮА" – на 1,759 млрд. грн.

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Замовлення, які отримало ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

Протягом 2022 – 2024 року з ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" укладено договорів на загальну суму 4,131млрд. грн, а починаючи з 07.2023 по 09.2024 року компанією в електронній системі закупівель PROZORRO укладено 68 договорів на загальну суму 3,251 млрд. грн.

Зокрема, за даними з системи PROZORRO, найбільшими з них є:

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Замовлення, які отримало ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"

З ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" протягом 2022 – 2024 року було укладено договорів на загальну суму 838 млн. грн, зокрема у період 2023 – 2024 року укладено 4 договори на суму 285 млн. грн., а саме:

02.02.2024 договір на відновлення асфальтобетонного покриття на об’єктах Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради на 29,9 млн грн;

16.05.2023 договір на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області на 254 млн грн.

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Замовлення, які отримав консорціум "БІЛДІНГ ЮА"

Із консорціумом "БІЛДІНГ ЮА" було укладено 1 договір на суму 1,759 млрд. грн. на будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному під Києвом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що експосадовець Дніпропетровської ОВА, ідеолог "Великого Будівництва" Юрій Голик переписувався з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка упродовж останніх років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні будівельні роботи.

У жовтні 2023 року ЗМІ повідомляли, що хоча й НАБУ розслідує Дніпропетровський кейс, пов’язаний з ТОВ "Будінвест інжиніринг" і договором на 1,5 млрд грн, проте його фігурант Юрій Голик, як і раніше, займає кабінет на Банковій.

Що відомо про Голика?

Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.

У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.

Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.

В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.

23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".

27 червня ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшуки в експосадовця Дніпропетровської ОВА Голика.