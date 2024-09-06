Зеленський прибув до Італії, де зустрінеться з Мелоні
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У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії.
Про це повідомляє Barron’s, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що український лідер прибув до міста Черноббіо на півночі Італії, де ввечері 6 вересня візьме участь в економічному форумі Ambrosetti Forum - щорічній міжнародній економічній конференція на озері Комо.
Окрім цього, у суботу, 7 вересня, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, президент Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".